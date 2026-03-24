Täter stiehlt Bargeld: Einbruch in Schönaicher Kita

1 Der Schaden am Gebäude ist noch nicht ermittelt, dürfte aber deutlich höher als die Beute des Einbrechers sein. Foto: dpa

Ein Unbekannter ist am Wochenende in die Kindertagesstätte im Krebenweg eingebrochen. Er erbeutete mehrere Hundert Euro.











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Der Polizeiposten Schönaich ermittelt gegen einen Einbrecher, der zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in die Kindertagesstätte Krebenweg in Schönaich eingestiegen ist. Nachdem er sich mit Gewalt Zugang verschafft hatte, brach er im Inneren des Gebäudes eine Bürotür auf und nahm sich eine Geldkassette vor. In der Kassette befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld, die der noch unbekannte Täter stahl.