Er konkurrierte mit Gott, eine seiner schlimmsten Niederlagen fügte ihm aber Ronald Reagan zu: Der einstige Hoffnungsträger der Demokraten, Robert F. Kennedy, wäre am Donnerstag 100 Jahre alt geworden.
Er gilt als Symbol für soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen Armut, Korruption und Diskriminierung: Am 20. November wäre Robert F. Kennedy (1925-1968) 100 Jahre alt geworden, 1968 fiel er einem Attentat zum Opfer. Der jüngere Bruder von John F. Kennedy (1917-1963), der mit nur 35 Jahren zum US-Justizminister ernannt wurde, hatte die Gefahr, in der er schwebte, offenbar schon vor seiner Ermordung erkannt.