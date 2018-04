Täter nutzen Ostern auf ihre Weise Einbrecher in Stuttgart zugange

Von red 01. April 2018 - 13:56 Uhr

Über das Osterwochenende sind Einbrecher in Stuttgart in mehrere Häuser und Wohnungen eingestiegen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Für einige Osterurlauber dürfte die Rückkehr nach Stuttgart wenig erfreulich ausfallen. Wie die Polizei berichtet, haben Einbrecher zwischen Karfreitag und Ostersonntag gleich mehrfach zugeschlagen.

Stuttgart - Zwischen Karfreitag und Ostersonntag haben Einbrecher wohl die Reisezeit zu Ostern ausgenutzt und im Stadtgebiet mehrfach ihr Unwesen getrieben.

Laut Polizei verschafften sich die Täter in Steinhaldenfeld in Stuttgart-Bad Cannstatt in der Straße Im Haigner durch eine Terrassentür in ein zweistöckiges Wohnhaus Zutritt und durchsuchten alle Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht klar.

In der Gablenberger Hauptstraße im Stuttgarter Osten stiegen Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und stahlen Alkohol sowie eine Schatulle mit Schmuckstücken. Ebenfalls Schmuck und Bargeld fiel den Einbrechern in der Haldenstraße in Bad Cannstatt in die Hände. Sie hatten dort drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus durchsucht, nachdem sie über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingedrungen waren.

Weniger erfolgreich waren dagegen unbekannte Täter in Stuttgart-Weilimdorf, als sie bei drei Einfamilienhäusern in der Zweibrückener Straße vergeblich versuchten, die Eingangstüren aufzuhebeln.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 071189905778 entgegen.