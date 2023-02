1 Die Polizei vermutet im Falle der Kneipeneinbrüche mindestens zwei Tätergruppen. Foto: IMAGO//Marius Bulling

Zwei Männer sollen für mehrere Fälle im Stadtgebiet verantwortlich sein. Einer der Täter ist noch nicht gefasst.









Unbekannte Täter haben in den vergangenen zwei Monaten zahlreiche Gaststätten in der Landeshauptstadt ins Visier genommen. Die Einbrecher drangen meist in den frühen Morgenstunden gewaltsam in die Kneipen ein. Anschließend hebelten sie Spielautomaten auf, um daraus die Geldkassetten zu stehlen. Im Lauf der Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass offenbar mehrere Taten in einem Zusammenhang stehen könnten. Die Stuttgarter Polizei vermutete, dass zahlreiche Einbrüche wegen der Vorgehensweise, der räumlichen Nähe, der Spurenlage und der Täterbeschreibungen auf das Konto von zwei Einbrecherbanden gehen könnten. Eine mögliche Serie ist nun offenbar aufgeklärt.

Einbrüche im Hallschlag, in Freiberg und in Zuffenhausen

Polizeibeamte haben einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem Komplizen mehrere Gaststätteneinbrüche in Stuttgart begangen zu haben. Der 39 Jahre alte Mann ist noch nicht geschnappt worden. Es wird nach ihm gefahndet. Das Duo wird unter anderem für Einbrüche in der Straße Auf der Steig im Hallschlag, an der Adalbert-Stifter-Straße in Freiberg und der Wollinstraße in Zuffenhausen verantwortlich gemacht. Die Ermittler durchsuchten am Donnerstagfrüh die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen, die in Stuttgart gemeldet sind, und beschlagnahmten Beweismaterial.

Auch aus Untertürkheim, dort ereigneten sich allein zwischen dem 16. und 22. Februar fünf Gaststätteneinbrüche, konnte die Polizei am Montag einen Fahndungserfolg vermelden. Die Beamten haben einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag, 20. Februar, in eine Gaststätte an der Augsburger Straße eingebrochen zu sein. Der Unbekannte hebelte zwischen 6 und 7 Uhr die Eingangstür auf und stahl anschließend mehrere Hundert Euro.

Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Beamten am vergangenen Donnerstag gegen 5 Uhr am Bahnhof Untertürkheim aufgriffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß. „Ob er für weitere Einbrüche verantwortlich ist, wird derzeit geprüft“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Neuer Fall in Botnang

Zur Ruhe kommen die Beamten der Ermittlungsgruppe „Wohnungseinbruch“ aber offenbar nicht. Während die Ermittlungen zur möglichen Einbruchsserie in Untertürkheim und zu den Taten des Duos auf Hochtouren laufen, haben Unbekannte am Montag in einer Gaststätte in der Furtwänglerstraße in Botnang zugeschlagen. Die Täter zertrümmerten zwischen 1 und 2.45 Uhr die Verglasung der Eingangstür und gelangten so in den Innenraum. Dort hebelten sie anschließend zwei Geldspielautomaten auf, erbeuteten die darin befindlichen Geldkassetten und entkamen mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 - 57 78 bei der Kripo zu melden.