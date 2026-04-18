Täter in Supermarkt verschanzt: Mehrere Menschen in Kiew erschossen – Angreifer tot
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Vitali Klitschko hat auf Telegram bestätigt, dass in Kiew Schüsse gefallen sind. Foto: dpa/Andreas Gebert

Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind dort tödliche Schüsse gefallen. Der mutmaßliche Täter ist laut Behörden später in einem Supermarkt erschossen worden.

Ein Angreifer hat offenbar mehrere Menschen in Kiew erschossen. Das hat Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitgeteilt. Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew demnach mehrere Menschen erschossen und verletzt. Auch die Polizei hat sich zu den Ereignissen inzwischen geäußert. Der Mann sei, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt habe, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Die Zahl der Opfer werde noch überprüft, schrieb er. In Berichten war zunächst von zwei bis fünf Toten die Rede.

 

Supermarkt gestürmt

Medienberichten zufolge hatte der Mann zuvor im Stadtbezirk Demijiwka mit einem Schnellfeuergewehr auf Passanten geschossen. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchtete er demnach in einen Supermarkt. Versuche, Kontakt mit dem etwa 60-Jährigen aufzunehmen, sind nach Angaben Klymenkos gescheitert. Daher sei das Geschäft gestürmt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. In dem Zusammenhang hat auch der Umsatz von Waffen in der Bevölkerung deutlich zugenommen.

dja/cp

 