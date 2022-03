1 Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts am Dienstag in der Pforzheimer Innenstadt (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

Bei einem Streit in der Pforzheimer Innenstadt wird in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann tödlich verletzt. Die Polizei sucht noch nach dem mutmaßlichen Täter.















Link kopiert

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Dienstag in der Pforzheimer Innenstadt tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, seien am Dienstag gegen 1 Uhr an der Ecke Am Waisenhausplatz/Lammstraße zwei junge Männer in einen Streit geraten. Einer der beiden sei dabei tödlich verletzt worden.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Er sei etwa 27 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß bei normaler Statur und habe dunkelblonde, schulterlange Haare. Der Mann habe eine Jacke, die im Bauchbereich blau und an den Schultern und Ärmeln weiß war, sowie eine dunkelgraue Jogginghose getragen. Laut Polizei sprach er deutsch.

Genauere Angaben zu der Tat und dem mutmaßlichen Tötungsdelikt machte die Polizei bisher nicht. Sie ermittelt nun mit einer Sonderkommission „Ampel“ mit rund 35 Beamtinnen und Beamten und bittet Zeugen, die Beobachtungen rund um die Tat gemacht oder den flüchtigen mutmaßlichen Täter gesehen haben, sich unter der Nummer 0 72 31/1 86 44 44 zu melden.