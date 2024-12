Täter flüchten ohne Beute: Einbruch in Kindergarten in Rutesheim

Einbruch in Kindergarten in Rutesheim

Einbruch in Rutesheim: Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte steigen in der Nacht von Donnerstag, 12. Dezember, und Freitag in Rutesheim (Kreis Böblingen) in einen Kindergarten ein und durchwühlen Räume und Schränke.











Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in einen Kindergarten in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim eingebrochen. Dort hebelten Sie eine Tür auf und durchwühlten in den Räumlichkeiten mehrere Schränke. „Da über Nacht kein Bargeld im Kindergarten aufbewahrt wird, suchten die Unbekannten schließlich ohne Diebesgut das Weite“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.