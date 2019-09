1 Der Einbrecher durchsuchte die Zimmer, fand aber wohl nichts Stehlenswertes. Foto: Hermann Hay/CITYPRESS24

Ein Einbrecher drang in ein Mehrfamilienhaus in Bernhausen ein. Von seiner Beute hatte er sich sicher mehr versprochen – denn er nahm nichts mit.

Filderstadt - Ein Einbrecher ist am Freitagabend in der Zeit zwischen 17 und 23.30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Filderstadt-Bernhausen eingedrungen. Er hebelte eine Balkontür in dem Mehrfamilienhaus in der Bruckenackerstraße auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchsuchte er die Zimmer, fand aber wohl nichts Stehlenswertes und verschwand wieder. Das berichtet die Polizei.

Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Die Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren, die Filderstädter Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen. Die Telefonnummer der Ermittler lautet: 07 11/709 13.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.