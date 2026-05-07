Tänzer-Choreograf Johannes Blattner: Sex oder Aggression? Zwei Tanzduette hinterfragen das Bild von Männlichkeit

Johannes Blattner ist im Mai mit zwei Tanzstücken in Stuttgart zu erleben, die sich mit Männlichkeit jenseits von Stärke und Kontrolle beschäftigen.
Wer den Stuttgarter Tänzer und Choreografen Johannes Blattner besser kennenlernen will, hat im Mai dazu Gelegenheit. Aktuell ist der Akteur der freien Szene mit der Freiburger Produktion „Let’s hear it for the boy“ auf Mini-Tour durchs Ländle. Nach einem Stopp im Fitz ist das von Emi Miyoshi choreografierte Duett nochmals am 10. Mai im Roxy in Ulm zu sehen.