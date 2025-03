Fans von Taemin fiebern dem 7. März 2025 entgegen: In Offenbach steht das erste Solo-Konzert des SHINee-Stars auf deutschem Boden an. Welche Songs er an diesem Abend performen wird, zeigt ein Blick auf die Setlist seines Europa-Tourauftakts in Helsinki.

Mit seiner aktuellen Welttournee „Ephemeral Graze“ erfüllt Taemin sich und seinen Fans einen lang gehegten Traum: Erstmals bringt der SHINee-Star seine Solo-Show nach Europa – und mit Offenbach auch nach Deutschland.

Taemin, bekannt für seine Vielseitigkeit, wird dabei nicht nur Songs aus seiner aktuellen EP „Eternal“ präsentieren, sondern auch Highlights aus seiner gesamten Solokarriere. Die Vorfreude unter den deutschen Shawols ist riesig, denn das letzte Mal stand Taemin 2018 im Rahmen von „Music Bank in Berlin“ auf einer deutschen Bühne.

Setlist aus Helsinki als Hinweis für Offenbach

Einen ersten Eindruck, was die Fans in Offenbach erwartet, gibt die Setlist aus dem Tourauftakt in Helsinki am 4. März 2025. Diese Songs performte Taemin in Finnland:

Set 1:

Intro

Deja Vu

Guilty

Advice

Goodbye

IDEA

Heaven

Set 2:

I’m Crying

Not Over You

The Unknown Sea

Blue

Set 3:

G.O.A.T.

The Rizzness

Sexy In The Air

MOVE

WANT

Criminal

Horizon

Zugabe:

Danger

Crush

Replay (SHINee-Song)

Pansy

Say Less

Während der Sets gab es immer wieder kurze Pausen bzw. Unterbrechungen, in denen Taemin direkt mit seinen Fans sprach, in denen Videoclips gezeigt wurden oder in denen der Fokus einzig und allein auf dem Tanzen lag.

Setlist in Offenbach: Kleine Überraschungen möglich

Auch wenn die Setlist aus Helsinki eine gute Orientierung bietet, steht noch nicht endgültig fest, welche Songs Taemin am 7. März tatsächlich in Offenbach spielen wird. Bei den bisherigen Konzerten der Tour gab es immer wieder kleinere Änderungen. So wurde in Inglewood spontan ein Sing-Along zu „2 KIDS“ angestimmt, während die Zugabe dort mit „Hypnosis“ statt „Replay“ und „Pansy“ etwas anders ausfiel. In Oakland ergänzte Taemin Set 2 sogar um „Clockwork“, und die Fans durften sich über ein Sing-Along zu „Press Your Number“ freuen.

Trotz dieser kleinen Variationen gilt: Die Grundstruktur der Setlist steht – allzu große Überraschungen sind nicht zu erwarten. Für die Fans in Offenbach dürfte das Konzert in jedem Fall ein unvergessliches Erlebnis werden.