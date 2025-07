Gerichtsurteil in Südkorea

1 Der Sänger Taeil wurde wegen Vergewaltigung verurteilt. Foto: IMAGO / Newscom / Yonhap News

Der frühere K-Pop-Sänger Taeil wurde bereits am 10. Juli in Seoul wegen sexueller Gewalt zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah eine schwere Straftat als erwiesen an.











Link kopiert



Bereits am 10. Juli 2025 hat das Zentralgericht in Seoul den südkoreanischen Sänger Moon Tae-il, besser bekannt unter dem Künstlernamen Taeil, wegen sexueller Gewalt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil betrifft eine Tat aus dem Vorjahr und schließt auch zwei Mitangeklagte ein. Alle drei Männer wurden nach der Urteilsverkündung in Gewahrsam genommen.