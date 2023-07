1 Unterkunft mit Doppelstockbetten: Die Turnhalle in Münster ist bereits voll. Foto: cf/Thomas Niedermueller

Pro Tag kommen in Stuttgart 200 bis 250 Menschen an, die aus der Ukraine geflohen sind. Die Stadt muss die Zahl der Unterkunftsplätze weiter aufstocken. Erneut wir die Forderung nach mehr Hilfe durch Land und Kreise laut.









Was den Zustrom von Menschen anlangt, ist die jetzige Flüchtlingswelle in der Landeshauptstadt bereits größer als die von 2015 und 2016. So hat die Stadt in nur zehn Tagen rund 2100 Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen. „Täglich kommen 200 bis 250 dazu“, sagte Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) am Montag im Sozialausschuss des Rats. Deshalb sei eine Verteilung der Menschen in die Region und aufs Land besonders wichtig. Es gehe dabei nicht nur um die Unterbringung der Menschen, sondern um die Schaffung von Betreuungsangeboten.