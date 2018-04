Tabellenrechner Was geht noch für den VfB bis zum Saisonende?

Von pma 23. April 2018 - 11:31 Uhr

Kann der VfB Stuttgart tatsächlich noch einmal Europa angreifen und an den internationalen Plätzen schnuppern? Foto: Pressefoto Baumann

Der Klassenerhalt ist unter Dach und Fach – doch geht es für den VfB in der Tabelle noch weiter nach oben? Reicht es gar doch noch für Europa? Das sind Fragen, die viele Fans der Weiß-Roten bewegen. Mit unserem Tabellenrechner können Sie es selbst herausfinden!

Stuttgart - Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende? Was ist noch drin für den Stolz der weiß-roten Fangemeinde? Kann die Mannschaft von Tayfun Korkut tatsächlich noch einmal Europa angreifen und an den internationalen Plätzen schnuppern?

Oder wird es doch nur noch eine völlig entspannte Restrunde, im so oft etwas despektierlich bezeichneten „Niemandsland der Tabelle“. Sie können das jetzt herausfinden! Tippen Sie die verbleibenden Spiele mit unserem großen Tabellenrechner durch!