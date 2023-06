1 Der VfB verlässt zufrieden die Bielefelder Alm: Nicht nur Kapitän Marc Oliver Kempf und Torhüter Gregor Kobel freuen sich. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat den Stresstest in Bielefeld bestanden. Das stärkt das Selbstvertrauen – und nun hat der Fußball-Zweitligist keine guten Nachrichten für die Konkurrenz.









Bielefeld - Zwei Minuten können lang sein. Vor allem, wenn man Trainer des VfB Stuttgart ist. Denn Tim Walter hat in seinen knapp drei Monaten beim Fußball-Zweitligisten schnell gelernt, dass seine Mannschaft ebenfalls schnell lernt und seine Spielidee bereits gut umsetzt. Aber Walter weiß auch: Das Team neigt dazu, sich zurückzunehmen, gerade wenn es in Führung liegt. Und auf der Bielefelder Alm bestand dann schon die Gefahr, in einen kleinen Höhenrausch zu verfallen.