Der Tod des Zeichners Helme Heine lenkt den Blick zurück auf eine der bekanntesten Kinderfiguren Deutschlands. Wo „Tabaluga“ heute zu sehen ist – und was die Geschichte des kleinen grünen Drachen ausmacht.
Helme Heine, der kreative Kopf hinter Figuren wie dem dicken Waldemar und dem kleinen Drachen Tabaluga, ist im Alter von 84 Jahren in Russell (Neuseeland) gestorben. Seine Bilderbücher wurden in 35 Sprachen übersetzt, seine Figuren prägten Generationen – ohne dass er selbst je das Rampenlicht gesucht hätte. Seit 1990 lebte Heine in Neuseeland, wo er viele seiner Ideen auf seiner hölzernen Segeljacht „Kikitoo“ entwickelte.