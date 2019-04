1 Irvine Welsh bei einem Auftritt in London Foto: Landmark Media. pictures@lmkmedia.com. Tel:00 44 20 7033 3830/ImageCollect

"T2 Trainspotting"-Star Bradley Welsh ist in Edinburgh erschossen worden. Autor Irvine Welsh verabschiedet sich von seinem Freund via Twitter.

Autor Irvine Welsh (60) trauert um "T2 Trainspotting"-Star Bradley Welsh (42). Laut britischen Medienberichten ist der ehemalige Box-Champion in Edinburgh erschossen worden. Er soll in der Nähe seines Hauses getötet worden sein. Die Polizei hatte laut "Guardian" mitgeteilt, dass ein Mann mit schweren Verletzungen in der Chester Street gefunden worden sei, der am Tatort verstarb.

Irvine Welsh, auf dessen gleichnamigem Roman der Film "Trainspotting" beruht und der auch in "T2 Trainspotting" zu sehen ist, schrieb auf Twitter: "Mein Herz ist gebrochen", und fügte hinzu: "Auf Wiedersehen, mein wunderbarer und schöner Freund. Danke, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast und mir geholfen hast, die Welt auf eine freundlichere und klügere Weise zu sehen."

Bradley Welsh spielte neben Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller und Robert Carlyle in "T2 Trainspotting" als Mr Doyle mit. In Edinburgh setzte er sich der ehemalige Boxer zudem für Charity-Projekte ein.