T. K. Carter: US-Schauspieler mit 69 Jahren gestorben

T. K. Carter ist tot. Laut US-Medien starb der Schauspieler im Alter von 69 Jahren. Bekannt war er unter anderem aus Filmen wie "Fast wie in alten Zeiten", "Ski Patrol" oder "Das Ding aus einer anderen Welt".

Der US-Schauspieler T. K. Carter (1956-2025) ist tot. Wie "TMZ" berichtet, starb er am Freitag im Alter von 69 Jahren. Demnach wurde Carter zu Hause in Duarte, Kalifornien, aufgefunden, nachdem ein Notruf eingegangen war. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.

Viele Filme und Serien T. K. Carter, der bürgerlich Thomas Kent Carter heißt, startete seine Karriere Mitte der 1970er Jahre und hatte seinen Durchbruch mit dem Film "Das Ding aus einer anderen Welt" (1982). Weitere bekannte Filme aus seinem Repertoire sind "Fast wie in alten Zeiten" (1980), "Ski Patrol" (1990), "Die letzten Amerikaner" (1981) oder "Space Jam" (1996).

Mit Beginn der 2000er Jahre zog sich Carter zunehmend aus dem Filmgeschäft zurück und war vermehrt im Fernsehen zu sehen, etwa in "The Corner" (2000), "Alle hassen Chris" (2007), "How to Get Away with Murder" (2016) oder "The Company You Keep" (2023). 2022 produzierte er den Film "Fake Friends", sein letzter Filmcredit ist "Gabby's Dollhouse: The Movie" aus dem Jahr 2025

Anfang der 1990er Jahre geriet Carter mehrmals mit dem Gesetz aneinander und wurde einige Male festgenommen. Carter war verheiratet und hinterlässt neben seiner Ehefrau Janet den gemeinsamen Sohn Thomas Scott.