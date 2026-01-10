T. K. Carter: US-Schauspieler mit 69 Jahren gestorben

T. K. Carter ist tot. Laut US-Medien starb der Schauspieler im Alter von 69 Jahren. Bekannt war er unter anderem aus Filmen wie "Fast wie in alten Zeiten", "Ski Patrol" oder "Das Ding aus einer anderen Welt".
Der US-Schauspieler T. K. Carter (1956-2025) ist tot. Wie "TMZ" berichtet, starb er am Freitag im Alter von 69 Jahren. Demnach wurde Carter zu Hause in Duarte, Kalifornien, aufgefunden, nachdem ein Notruf eingegangen war. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.