Taylor Swift (36) hat am Dienstag ein besonderes Musikvideo zu ihrem Song "Elizabeth Taylor" veröffentlicht. Der Popstar selbst ist darin gar nicht zu sehen, stattdessen zeigt es Szenen aus dem Leben und den Filmen der titelgebenden Schauspielerin Elizabeth Taylor (1932-2011) wie "Cleopatra", "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", "Plötzlich im letzten Sommer", "Ein Platz an der Sonne" oder dem Kultfilm "Brandung". Abrufbar ist es vorerst ausschließlich auf Apple Music und Spotify Premium.