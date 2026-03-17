Binnen Stunden hat sich Heimerdingen verwandelt: von einem beschaulichen Dorf zu einem Ort, in dem die Bürger fassungslos auf das Geschehen auf den Straßen blicken.
Eine Frau geht auf dem breiten Bürgersteig. In einer Hand trägt sie ihre Einkaufstasche. Auf der Straße quälen sich in sicherer Distanz Autos und Lastwagen an ihr vorbei. Dann geht plötzlich gar nichts mehr vorwärts. Auf den Nummernschildern der Autos ist Göttingen, München, Hamburg, Rottweil zu lesen, die Lastzüge sind irgendwann in England, Polen, Frankreich, in der Slowakei gestartet.