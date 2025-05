1 Wolfgang Wiedermann (re.) absolvierte in seiner aktiven Karriere rund 350 Kämpfe, die ihn sogar bis nach Australien brachten. Foto: privat

Der ehemalige Boxer und langjährige Leonberger Funktionär Wolfgang Wiedemann stirbt Anfang Mai im Alter von 86 Jahren. Er hat tiefe Fußstapfen hinterlassen.











Link kopiert



Es herrschte Trauer in der Boxwelt in Leonberg und weit darüber hinaus: Am 3. Mai starb Wolfgang Wiedemann im Alter von 86 Jahren, die Trauerfeier findet am kommenden Dienstag (14.30 Uhr) auf dem Waldfriedhof Leonberg statt.