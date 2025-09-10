System of a Down: Metalband gibt 2026 zwei Deutschland-Konzerte

System of a Down haben eine Stadiontournee angekündigt. Erstmals seit acht Jahren macht die Metalband wieder in Deutschland Halt. Zwei Konzerte sind hierzulande geplant.

Die Metalband System of a Down beehren 2026 Europa und Großbritannien. Ihre neu angekündigte Stadiontour führt die Gruppe um Sänger Serj Tankian (58) auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 8. Juli 2026 spielt die kalifornische Band im Olympiastadion in Berlin, am 10. Juli betritt sie die Bühne des Düsseldorfer Open Air Parks. Weitere Shows sind in Stockholm, Paris, Mailand, London und Warschau geplant. Begleitet werden System of a Down von Queens of the Stone Age und Acid Bath. Auf Instagram teasern sie zudem an: "Es gibt auch Pläne für eine ganz besondere Veranstaltung, die im Anschluss an diese Shows stattfinden soll. Bleibt dran..."

Band spielte 2017 zuletzt in Deutschland Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt laut Veranstalter Live Nation am Freitag, den 19. September, um 12 Uhr Ortszeit.

Zuvor startet ein exklusiver Artist-Presale am Dienstag, 16. September, ebenfalls um 12 Uhr.

Fans können sich dafür ab sofort - von Mittwoch, 10. September, bis einschließlich Montag, 15. September - registrieren.

Der Andrang dürfte groß sein: System of a Down traten hierzulande zuletzt 2017 auf - damals noch als Headliner von Rock am Ring und Rock im Park. In diesem Jahr ging die Band auf Stadiontournee in Südamerika, wo sie vor über 500.000 Fans spielten. Im August und Anfang September gaben sie sechs Konzerte in Nordamerika.

Letztes Album erschien vor 20 Jahren

Gegründet Mitte der 1990er-Jahre in Los Angeles, prägt System Of A Down mit einem Mix aus Metal, Punk und Folk die Musikwelt. Ihr selbstbetiteltes Debüt legte 1998 den Grundstein für eine internationale Karriere. Berühmt machte sie das Folgealbum "Toxicity". Die bislang letzte LP "Hypnotize" erschien 2005, gefolgt von einer langen Veröffentlichungspause. Erst 2020 meldete sich die Band mit den beiden Singles "Protect the Land" und "Genocidal Humanoidz" zurück.