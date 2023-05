1 „Wasser ist der Schlüssel zum Leben“, sagt die Umweltingenieurin Tasneem Barakat, die in Stuttgart für Brunnen zuständig ist. Die findet sie auch in der Wilhelma. Foto: privat

Die Umweltingenieurin Tasneem Barakat ist im Stuttgarter Tiefbauamt für neue Brunnen und Wasserspiele zuständig. Sie hat in Syrien und dann an der Uni in Stuttgart-Vaihingen studiert. Obwohl sie sich hier wohl fühlt, überlegt sie manchmal, dieses Land wieder zu verlassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die langen Zeiträume, in denen Tasneem Barakat denkt und handelt, gelten hierzulande als ebenso außergewöhnlich wie ihre Beharrlichkeit. In der Grundschule schrieb sie ihrer Mutter einen Brief, in dem stand, dass sie einmal im Ausland leben und ihre Familie vermissen werde. In eben jener Grundschule in der syrischen Stadt Homs waren sie und ihr späterer Mann Nebensitzer.