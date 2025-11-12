Syrien und USA: Durch die Hintertür zum Erfolg

Scharaas Besuch bei Trump besiegelt neues Bündnis zwischen Syrien und den USA.
Syrien wird zu einem zentralen Partner der USA im Nahen Osten. Der Besuch von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bei Donald Trump hat das neue Bündnis besiegelt, auch wenn der Ex-Terrorist und frühere Al-Kaida-Kämpfer Scharaa nur durch eine Hintertür ins Weiße Haus gelassen wurde. Nun setzt sich Trump für einen Friedensvertrag zwischen Syrien und Israel ein. Verlierer sind die syrischen Kurden, die bisher die wichtigsten Verbündeten der USA in Syrien waren.