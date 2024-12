Syrien Staatschef Baschar al-Assad: Das Aus für einen Diktator

1 Nach Jahren des Kriegs soll Syriens Machthaber Baschar al-Assad die Hauptstadt Damaskus verlassen haben. Foto: dpa

Während die islamistischen Rebellen in Damaskus einrücken, verlässt Baschar al-Assad das Land. Fast ein Vierteljahrhundert hat er in Syrien geherrscht, in mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg hielt er sich eisern an der Macht.











Link kopiert



Mehr als 24 Jahre lang war Baschar al-Assad in Syrien allgegenwärtig – doch am Sonntagmorgen war er plötzlich verschwunden. Der 59-jährige verließ Damaskus, als Rebellenverbände vor den Toren der Hauptstadt standen und sein Regime kollabierte. Wohin Assad floh, blieb zunächst unklar; nach Medienberichten wollte er sich per Flugzeug nach Moskau absetzen. Mit seiner Flucht aus Damaskus endete die mehr als 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie über Syrien und eine der brutalsten Diktaturen des Nahen Ostens.