Syrien: Islamistische Kräfte nach eigenen Angaben 20 Kilometer vor Damaskus

1 Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben am Freitag ihre Präsenz auf den von Israel annektierten Golanhöhen verstärkt, als die Rebellen in Syrien nach Süden vorrückten. Foto: dpa/Israel Defense Forces

In Syrien sind die regierungsfeindlichen Kämpfer nach Angaben von Aufständischen und Aktivisten inzwischen bis auf rund 20 Kilometer an die Hauptstadt Damaskus herangerückt. Hassan Abdel Ghani, ein Militärchef der Islamisten, teilte am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit: „Wir sind jetzt weniger als 20 Kilometer vom südlichen Zugang der Hauptstadt Damaskus entfernt.“