Syrien: Hilfswerke warnen vor übereilten Rückkehrforderungen an Geflüchtete

1 Auch in Deutschland feiern viele Syrer den Sturz Assads. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Reichwein

Die evangelischen Hilfswerke Diakonie und Brot für die Welt warnen vor voreiligen Forderungen nach einer Rückkehr von Geflüchteten aus Syrien in ihre Heimat.











Link kopiert



Die evangelischen Hilfswerke Diakonie und Brot für die Welt warnen vor voreiligen Forderungen nach einer Rückkehr von Geflüchteten aus Syrien in ihre Heimat. In einer gemeinsamen Erklärung warnten sie am Freitag vor einem „Überbietungswettbewerb“ für rasche Rückführungen. „Bevor wir über sichere, geordnete und freiwillige Rückkehr sprechen, müssen die Voraussetzungen dafür vor Ort geschaffen werden“, mahnte der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler.