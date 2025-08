Syrien fordert Auslieferung: Assad ist für Putin ein perfektes Faustpfand

1 Syrische Kämpfer stehen nach ihrem Sieg auf einem Bild von Assad. Foto: dpa/Anas Alkharboutli

Damaskus und Moskau versuchen den Neuanfang. Syrien verlangt die Auslieferung des Ex-Diktators. Im Gegenzug schielt Putin wieder auf die Militärstützpunkte.











Liefert Russland den Ex-Diktator Baschar al-Assad an Syrien aus? Seit dem Umsturz in Damaskus gewährt Moskau seinem früheren Verbündeten Asyl, doch jetzt versuchen Syrien und Russland den Neuanfang. Beide haben daran Interesse: Syrien will internationale Anerkennung und Hilfe, Moskau will zwei Militärstützpunkte in Syrien wieder in Betrieb nehmen, um seinen Einfluss im östlichen Mittelmeer wieder aufzubauen. Der Preis dafür könnte Assads Auslieferung sein. Syriens Außenminister Asaad al-Schaibani forderte jetzt bei einem Besuch in Moskau russische Unterstützung bei der Aufarbeitung der Verbrechen unter der Assad-Herrschaft.