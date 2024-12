Syrien: Assad hat seinen Posten und das Land verlassen

1 Der frühere syrische Machthaber Baschar al-Assad. (Archivbild) Foto: dpa

Der frühere syrische Machthaber Baschar al-Assad ist „zurückgetreten“ und hat Syrien verlassen. Das Ministerium in Moskau machte aber keine Angaben zu Assads Aufenthaltsort.











Link kopiert



Der frühere syrische Machthaber Baschar al-Assad hat nach Angaben des russischen Außenministeriums seinen Posten und auch das Land verlassen. Das Ministerium in Moskau machte aber keine Angaben zu Assads Aufenthaltsort. Russland sei auch in Kontakt mit den Gruppierungen in Syrien, seinen Militärstützpunkten drohe derzeit keine Gefahr, hieß es.