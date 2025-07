Syrer attackiert Fahrgäste in ICE

1 Ermittlungen nach der Attacke im ICE nach Wien Foto: AFP/SEBASTIAN PIEKNIK

Ein 20 Jahre alter Fahrgast verletzt in einem ICE mehrere Passagiere. Jetzt geben die Ermittler neue Details zur Tat bekannt.











Link kopiert



Nach der Attacke auf Passagiere in einem ICE in Niederbayern ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen wegen zweifachen Mordversuches und gefährlicher Körperverletzung. Staatsanwalt Thomas Rauscher sagte, dem 20 Jahre alten Syrer werde Mordversuch an den 38 und 24 Jahre alten Verletzten vorgeworfen.