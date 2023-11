Syphilis - Anzeichen, Symptome und Übertragung

In Deutschland steigen die Fälle von Syphilis ebenfalls an. Die Ursache hierfür sei häufig Unwissenheit, bemängeln Ärzte und Gesundheitsexperten. Sie klären, wie sich die Erkrankung bemerkbar macht und wie gefährdet Babys sind.

Die Deutsche STI-Gesellschaft berichtet von zunehmenden Fällen sexuell übertragbarer Infektionen (STIs) in Deutschland, insbesondere der Syphilis. „Insgesamt kann man sagen, dass Syphilis seit dem Jahr 2000 zunimmt. Damals waren es noch 800 Fälle, heute sind es über 8000“, erklärt Norbert Brockmeyer, Präsident der STI-Gesellschaft. Was die Ursachen sind und ob die Erkrankungswelle auch hierzulande Neugeborene erfasst, erklären Experten.

Wie macht sich die Syphilis bemerkbar?

Das Tückische der mittels Bakterien übertragenen Geschlechtskrankheit ist, dass die Syphilis in über der Hälfte der Fälle symptomlos oder symptomarm verläuft. Ein Kennzeichen ist, dass sich etwa zwei bis drei Wochen nach der Ansteckung an den Geschlechtsorganen oder im Mund ein Geschwür bildet, das von selbst wieder abheilt. Im zweiten Stadium kommen grippeähnliche Symptome hinzu. Auch nicht juckende Hautausschläge und Lymphknotenschwellungen sind typisch. Bei Nichtbehandlung kommt es zu Neurolues – mit Kopfschmerzen, Sehstörungen, Nackensteife und Fieber. Das kann zu Demenz und zum Tod führen.

Wie hoch ist die Infektionsgefahr für Babys?

Infiziert sich eine schwangere Frau mit Syphilis, so ist das Risiko, diese Infektion auf das ungeborene Kind zu übertragen, sehr hoch, sagt Friedrich Reichert, Ärztlicher Leiter der Kindernotaufnahme des Klinikums Stuttgart. Etwa in 60 bis 80 Prozent der Fälle geht die Erkrankung auf den Embryo über. „Unbehandelt kommt es in vielen Fällen zu Fehl- und Totgeburten, Frühgeburten oder zu geringem Geburtsgewicht.“ Allerdings sei bisher kein Anstieg dieser sogenannten kongenitalen Syphilis zu beobachten, so Reichert. „Da alle Schwangeren auf Syphilis untersucht werden und eine Behandlung in der Schwangerschaft möglich ist.“

Was sind die Ursachen für steigende Infektionszahlen?

Das Problem ist häufig Unwissenheit: „Bei sexuell übertragbaren Infektionen treten häufig Missverständnisse auf“, sagt Norbert Brockmeyer von der STI. Dadurch schätzen viele Menschen ihr Erkrankungsrisiko viel geringer ein, als es tatsächlich ist. Auch führt er den Anstieg der STI-Fälle auf die leichtere Knüpfung von Sexkontakten durch digitale Medien zurück. Obwohl die Kondomnutzung stabil sei, steige die Rate an STIs sowohl bei hetero- als auch homo- und bisexuellen Menschen.

Wie kann man sich schützen?

Eine Impfung, mit der man einer Syphilis vorbeugen kann, besteht derzeit nicht. Die wichtigste Maßnahme sind daher Kondome – auch wenn diese keinen vollen Schutz bieten. So belegen Mediziner dieser Verhütungsmaßnahme nur eine etwa 50-prozentige Schutzwirkung, da Syphilis häufig durch Oralsex oder durch Küssen übertragen wird. Die Enttabuisierung von STIs und Bewusstseinsschaffung seien daher essenziell, sagt Brockmeyer.