Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
London - Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepop-Duo Soft Cell ("Tainted Love") ist tot. Der Instrumentalist starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte. Auch mehrere britische Medien wie der "Guardian" und die Nachrichtenagentur PA meldeten die traurige Nachricht unter Berufung auf die Band.