So war’s bei Edwin Rosen auf der About Pop im Wizemann

Synth-Pop und New New Wave in Stuttgart

1 Edwin Rosen war einer der Headliner am Freitagabend bei der About Pop im Wizemann. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

About Pop: Edwin Rosen feiert am Freitagabend ein umjubeltes Konzert im Wizemann und lädt zum Gleiten in sphärische Post-Punk Welten ein. Melancholisch, pulsierend und gemeinsam.











Schattenhaft, im Nebel gehalten, als befänden wir uns im dystopischen Raum, so erscheint Edwin Rosen. Dabei hat er die Gitarre und die Drum-Maschine. Kerzen und kleine Röhrenfernseher, wie aus den 80ern, sind seitlich auf der Bühne drapiert. Die 80er, das ist die Referenz. Edwin Rosen ist einer der Headliner am Freitagabend bei der About Pop und die Halle im Wizemann, in die 1300 Gäste passen, ist zu Konzertbeginn gegen 21 Uhr rappelvoll. Trotz des Dauerregens, der eigentlich zur Stimmung passt, sind alle wegen ihm gekommen.