1 Matthias Schweighöfer ist beim Pixar-Film "Elio" als Synchronsprecher im Einsatz. Foto: Disney/Sebastian Gabsch

Matthias Schweighöfer wird zum Disney-Star! Der Schauspieler leiht einer Figur in der Pixar-Produktion "Elio" seine Stimme. In der deutschen Version ist zudem noch eine bekannte Influencerin an Bord.











Matthias Schweighöfer (44) wird zum Disney-Star: In der neuen Pixar-Produktion "Elio" leiht der Schauspieler dem intergalaktischen Botschafter und Anführer des Planeten Tegmeg namens Tegmen seine markante Stimme - und das nicht nur in der deutschen, sondern auch in der englischen Originalfassung.