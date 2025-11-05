Synchronsprecher Andreas Fröhlich: Es kann gut sein, dass nicht ich Gollum spreche, sondern die KI

Ein neuer "Herr der Ringe"-Film zu Gollum entsteht. Ob dann wieder Andreas Fröhlich die Synchronisation der berühmten Figur übernimmt, weiß er noch nicht: "Es kann gut sein, dass nicht ich Gollum spreche, sondern die KI", erklärt er im Interview.
"Wir sind in großer Sorge und müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir über kurz oder lang alle arbeitslos werden": Synchronsprecher und Hörspielstar Andreas Fröhlich (60) verrät, welche Folgen die KI für seine Branche hat. Auch ob er im neuen "Herr der Ringe"-Film wieder als Gollum zu hören sein wird, weiß er nicht: "Es kann gut sein, dass nicht ich Gollum spreche, sondern die KI." Außerdem spricht Fröhlich mit der Nachrichtenagentur spot on news über den jahrzehntelangen Hype um "Die drei ???" und seine Erfahrungen als Hörbuchsprecher des neuen Walter-Moers-Romans "Qwert" (5.11., der Hörverlag).