Symbolträchtiges Bild: William und Kate teilen bewegendes Foto zum Hochzeitstag

Prinz William und Prinzessin Kate haben an ihrem Hochzeitstag ein vielsagendes Foto auf Instagram veröffentlicht. Sie blickt in die Ferne, während er ganz nah an ihrer Seite ist.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben am 29. April ihren 14. Hochzeitstag gefeiert. Sie sind für zwei Tage nach Schottland gereist, um dort nicht nur mehrere öffentliche Termine wahrzunehmen. Das britische Thronfolgerpaar hat die Gelegenheit auch genutzt, um sich an diesem ganz besonderen Tag fotografieren zu lassen. Auf seinem offiziellen Instagram-Account haben die beiden ein Bild veröffentlicht, das symbolträchtiger kaum sein könnte.

Die gemeinsame Zukunft im Blick

Abgebildet ist auf der Aufnahme ein Paar, das sich ohne viele Worte zu verstehen scheint. Nur die Rücken der beiden sind zu sehen, sie haben die Arme umeinander gelegt. Sie stehen vor traumhafter Kulisse. Er ist ganz nah bei ihr, während Kate aufs Wasser hinauszuschauen scheint. Ihr Blick in die Zukunft gerichtet, während er an ihrer Seite ist? So als ob sie der ganzen Welt zeigen möchten: Hier stehen zwei Menschen, die auch nach schwierigen Zeiten zueinander halten und eng umschlungen allem trotzen, was das Leben für sie bereithalten mag.

Prinzessin Kate hatte im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wenige Monate nach dem Ende ihrer Chemotherapie konnte sie Anfang 2025 erleichtert verkünden, dass der Krebs in Remission ist. William musste sich in den letzten Monaten aber nicht nur Sorgen um seine Ehefrau machen. Auch eine Krebserkrankung seines Vaters König Charles III. (76) wurde 2024 bekanntgegeben. Erst im März 2025 musste der Monarch unerwartet ein Krankenhaus aufsuchen, laut Palast aufgrund von Nebenwirkungen seiner Behandlung.

Romantische Stunden im Cottage?

Doch all das werden William und Kate an ihrem Hochzeitstag vielleicht auch ein bisschen verdrängt haben. Das Paar befindet sich für einen zweitägigen Besuch auf den Inneren Hebriden, am Dienstag waren sie auf der Isle of Mull angekommen. Nach offiziellen Terminen sollen sie der britischen BBC zufolge die Nacht in einem kleinen Ferien-Cottage verbringen. Nicht näher benannte Quellen, die mit dem Paar arbeiten, hätten davon gesprochen, dass William und Kate seit geraumer Zeit auf die Insel reisen wollten.