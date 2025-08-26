Zwerg-Seepferdchen zählen zu den Lieblingsmotiven von Meeresfotografen. In ihrer Korallenumgebung sind sie kaum zu erkennen. Doch gerade diese perfekte Tarnung könnte nun zur Bedrohung werden.
Konstanz - Mit einer Größe von etwa zwei Zentimetern zählen Zwerg-Seepferdchen - auch Pygmäenseepferdchen genannt - zu den kleinsten Wirbeltieren weltweit. Und man muss schon sehr genau hinblicken, um die winzigen Tierchen in ihrem natürlichen Lebensraum auszumachen: Denn diese Seepferdchen leben im Verbund mit Gorgonien-Weichkorallen der Gattung Muricella, an denen sie sich mit dem Schwanz festhalten - und denen sie zum Verwechseln ähnlich sehen.