Sylvie Meis und Co.: Echter Luxusurlaub bedeutet Zeit mit der Familie

Beim Jubiläums-Event von Luxus-Reiseveranstalter One Luxury feierten Stars wie Sylvie Meis, Dana Schweiger und Monica Ivančan in Köln - und schwärmten von vergangenen Reisen und dem perfekten Urlaub.
Luxusjubiläum im Grand Hotel. Zahlreiche Gäste wie Pop-Titan Dieter Bohlen (71), Dschungelkönigin Lilly Becker (49), Moderatorin Sylvie Meis (47), Dana (57) und Luna Schweiger (28), sowie Model Monica Ivančan (48) gaben sich am Donnerstagabend beim zehnjährigen Geburtstag von Luxusreisen-Anbieter One Luxury im Kölner Excelsior Hotel Ernst die Ehre. Am Rand der Jubiläums-Veranstaltung, zu der CEO und Gründerin Domenica Graci in das Fünf-Sterne-Luxushotel am Kölner Dom geladen hatte, erzählten die Promis von ihren vergangenen Reisen - und wie ihr perfekter Urlaub aussehen würde.