Sylvie Meis und Co.: Echter Luxusurlaub bedeutet Zeit mit der Familie

Beim Jubiläums-Event von Luxus-Reiseveranstalter One Luxury feierten Stars wie Sylvie Meis, Dana Schweiger und Monica Ivančan in Köln - und schwärmten von vergangenen Reisen und dem perfekten Urlaub.

Luxusjubiläum im Grand Hotel. Zahlreiche Gäste wie Pop-Titan Dieter Bohlen (71), Dschungelkönigin Lilly Becker (49), Moderatorin Sylvie Meis (47), Dana (57) und Luna Schweiger (28), sowie Model Monica Ivančan (48) gaben sich am Donnerstagabend beim zehnjährigen Geburtstag von Luxusreisen-Anbieter One Luxury im Kölner Excelsior Hotel Ernst die Ehre. Am Rand der Jubiläums-Veranstaltung, zu der CEO und Gründerin Domenica Graci in das Fünf-Sterne-Luxushotel am Kölner Dom geladen hatte, erzählten die Promis von ihren vergangenen Reisen - und wie ihr perfekter Urlaub aussehen würde.

Den Sommer haben die prominenten Gäste an den unterschiedlichsten Orten verbracht: Monica Ivančan war erst "zum Wandern in die Berge von Südtirol, danach haben wir noch ein paar entspannte Tage am Strand in Griechenland verbracht." Sylvie Meis war an vielen Orten unterwegs, aber "am besondersten war jedoch die gemeinsame Zeit mit meinem Sohn auf Ibiza", so die Moderatorin. Bei Dana Schweiger war der Sommer "eine bunte Mischung: London und Mailand für das Großstadtleben, dazu Norfolk für entspannte Tage in der Natur. Auf Mallorca habe ich Zeit mit Freunden und Familie verbracht, Ibiza stand im Zeichen von Musikfestivals - dort geht es immer 'voll Gas'."

Perfekte Reisedestinationen: Strand und Städte

Auf die Frage nach ihrer perfekten Reisedestination antwortete etwa Meis: "Wenn ich morgen spontan meine Koffer packen dürfte, dann würde es mich definitiv in die Sonne ziehen. Ein Ort mit warmem Meer, hellen Farben und dieser Leichtigkeit, die sofort Urlaubsgefühle weckt."

Model Ivančan würde es hingegen vorziehen, auf "einen Städtetrip" zu gehen: "Ich liebe es, neue Restaurants auszuprobieren und die aktuellen Trends auf den Straßen zu entdecken. Wahrscheinlich würde ich sofort nach Rom reisen". Für Schweiger ist "ganz klar: mit Freunden nach Sardinien oder Patmos."

Echter Luxus: Zeit mit der Familie und Freunden

Für Schweiger "ist es die richtige Mischung aus gutem Essen, guter Musik und der Gesellschaft von Freunden und Familie. Luxus bedeutet, diese besonderen Momente gemeinsam zu erleben - egal, ob am Strand, beim Kochen oder beim Tanzen."

Auch Meis empfindet es als den größten Luxus, mit Sohn Damián (19) zu verreisen. Die gemeinsamen Momente seien "voller Nähe, Gespräche und gemeinsamer Erlebnisse, die man für immer im Herzen behält. Solange er Lust hat, mit mir zu reisen, empfinde ich das als ein großes Geschenk. Denn irgendwann kommt sicher der Zeitpunkt, an dem er eigene Wege geht - umso wertvoller sind mir all die Reisen, die wir jetzt noch zusammen unternehmen dürfen."

Da kann auch Schweiger zustimmen: "Am liebsten reise ich mit meinen Kindern. Leider passiert das viel zu selten, aber genau deshalb sind diese Reisen für mich von unschätzbarem Wert." Auch Ivančan genießt den Urlaub mit der Familie - und gönnt sich dennoch immer wieder eine Auszeit mit ihrem Mann: "Wir stehen morgens gerne früher als die Kinder auf, gehen eine Runde schwimmen oder spazieren und trinken dann gemeinsam einen Cappuccino - entweder auf einer Dachterrasse oder am Pool. Erst danach wecken wir die Kinder entspannt."