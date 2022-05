1 Sylvie Meis ist stolz auf ihren Sohn Damián. Foto: ct_photo/Shutterstock.com

Sylvie Meis (44) könnte nicht stolzer sein. Ihr Sohn Damián feiert am 28. Mai seinen 16. Geburtstag. Auf Instagram zelebriert sie den großen Tag des Teenagers mit einem besonderen Foto, auf dem Mutter und Sohn in die Kamera lächeln. Meis legt dabei ihren Arm auf die Schulter des 16-Jährigen.

Dazu schreibt die Moderatorin: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby! Vor 16 Jahren habe ich dich geboren, der glücklichste Tag meines Lebens." Damián solle weiter so strahlen, seine Träume verfolgen und "der nette und liebevolle junge Mann" bleiben, der er sei. "Du machst mich zu einer so stolzen Mama", schließt sie den Post.

Auch Rafael van der Vaart gratuliert

Auch Vater Rafael van der Vaart (39), mit dem Meis von 2005 bis 2013 verheiratet war, gratulierte seinem Sohn auf Instagram. "Mein kleiner Junge ist gar nicht mehr so klein... Alles Gute zum Geburtstag Sohn! Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen", schreibt er zu einem Schnappschuss, auf dem Damián mit seiner kleinen Halbschwester (geb. 2017) zu sehen ist. Mutter des Mädchens ist die Handballerin Estavana Polman (29), mit der der Fußballstar seit 2016 liiert ist.