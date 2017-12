Sylvie Meis ist wieder Single Trennung acht Monate nach Verlobung

Von (hom/spot) 27. Dezember 2017 - 20:45 Uhr

Sylvie Meis hat bei den Männern einfach kein Glück Quelle: Unbekannt

Es hat nicht sollen sein: Nur acht Monate nach der Verlobung mit Charbel Aouad ist bei Sylvie Meis wieder alles vorbei. Die Moderatorin ist wieder Single!

Damit hatte keiner gerechnet! Sylvie Meis (39) und ihr Verlobter, Charbel Aouad (36), haben sich getrennt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf eine Bestätigung vom Management der Niederländerin. Darin heißt es: "Sylvie Meis und Charbel Aouad haben uns gebeten, Sie darüber zu informieren, dass sie sich bereits vor einigen Monaten getrennt haben. So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde."

Meis und Aouad sollen laut "Bild"-Informationen bereits seit Oktober kein Paar mehr sein. Die Moderatorin und der Geschäftsmann hatten sich erst im April dieses Jahres, einen Tag vor Sylvies 39. Geburtstag, verlobt. Doch anschließend gestaltete sich die Suche nach einem passenden Hochzeitstermin äußerst schwierig. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland, Aouad in Dubai. Gegenüber "Bild" zeigte sich Meis schon wieder positiv gestimmt nach der Trennung. Sie freue sich nun, "mit meinen engsten Freunden ein wenig Ruhe im Urlaub zu finden."

Diese Ruhe will sie sich in der Sonne Floridas holen, wie sie auf Instagram zeigt. Dort postete sie ein Foto vom Flughafen Zürich und kommentierte dazu: "Take me to Miami" - bring mich nach Miami.