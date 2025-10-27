Sylvain Cambreling in Stuttgart: Ein Finale mit Sprengkraft

Das Stuttgarter Staatsorchester und sein Ex-Chef Sylvain Cambreling eröffnen ihre Saison im Beethovensaal mit Schumann, Hosowaka und Tschaikowsky.
Töne, die aus dem Nichts kommen und am Ende dorthin entschwinden, aufblühende und zerfallende Klänge. Dazwischen aber brütet die Katastrophe – changierend zwischen unheilvollem Phlegma und dramatischer Eruption, die im atmenden Grundpuls der Komposition wiederum Beschwichtigung erfährt: In der Oper „Erdbeben. Träume“ von Toshio Hosokawa, 1955 in Hiroshima geboren und bedeutender japanischer Komponist der Gegenwart, kreist die Zeit. Das Werk wurde 2018 an der Stuttgarter Staatsoper uraufgeführt.