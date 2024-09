Sydney: Tierpflegerin in Australien von Tiger angegriffen

1 Im australischen Freizeitpark Dreamworld ist eine Mitarbeiterin von einem Tiger angegriffen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

In einem Freizeitpark in Australien ist eine Tierpflegerin am Montag von einem Tiger angegriffen und verletzt worden. Sie sei aber in einem stabilen Zustand, erklärte der Rettungsdienst.











In einem Freizeitpark in Australien ist eine Tierpflegerin am Montag von einem Tiger angegriffen und verletzt worden. Die Frau in den 30er Jahren habe Fleischwunden am Arm erlitten, sei aber ansonsten in einem stabilen Zustand, erklärte der Rettungsdienst. Der Freizeitpark Dreamworld räumte den Vorfall „zwischen einem Tiger des Parks und einer ausgebildeten Tigerbetreuerin“ ein. Das Unternehmen konzentriere sich nun darauf, die Tierpflegerin zu unterstützen.