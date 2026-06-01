Sydney Sweeney kontert Kritikern: Euphoria endet mit Staffel drei

"Euphoria" ist mit Staffel drei beendet. Zum Finale meldete sich Sydney Sweeney mit freizügigen Fotos vom Set und hat in Richtung Kritikerin einen knappen, aber deutlichen Kommentar.
In der Nacht zu Montag hat HBO das Finale der dritten Staffel von "Euphoria" ausgestrahlt. Kurz darauf bestätigte Serienschöpfer Sam Levinson, dass die Serie damit ihr Ende findet. Der Abschluss mit schockierenden Todesfällen sorgt unter den Fans für viel Aufregung - und Schauspielerin Sydney Sweeney (28) nutzt das Serienende, um auf die Kritik an ihrer Rolle zu reagieren.