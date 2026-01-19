Zwei Menschen kämpfen um ihr Leben, Strände sind gesperrt und ein Surfbrett zerbissen: Mehrere Haiangriffe versetzen die Menschen in Sydney in Alarmbereitschaft.
Nach mehreren Haiangriffen innerhalb kurzer Zeit wächst in Sydney die Sorge an den Stränden. Innerhalb von nur zwei Tagen kam es rund um die Metropole an der Ostküste bereits zu drei Attacken. Am frühen Abend (Ortszeit) wurde ein Mann am bekannten Manly Beach angegriffen und schwer an einem Bein verletzt, wie die Zeitung „Sydney Morning Herald“ unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete.