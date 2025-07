Auf TikTok kursiert derzeit die Abkürzung „Sybau“ – und sorgt bei so manchem Nutzer für Verwirrung, denn nicht jeder weiß, was sich dahinter verbirgt.

Hinter „Sybau“ steckt der Satz „Shut your bitch ass up“ – also eine derbe, beleidigende Form von „Halt die Klappe“. Damit ist „Sybau“ eine Art moderne, noch vulgärere Version von „STFU“ (Shut the fuck up). Die Abkürzung wird vor allem in Kommentaren oder Videoantworten verwendet, um eine Aussage abzuwerten oder jemanden verbal „abzuwürgen“.

Social-Media-Sprache im Wandel

„Sybau“ ist ein weiteres Beispiel für die schnelle Entwicklung von Online-Slang – besonders auf Plattformen wie TikTok. Neue Begriffe und Abkürzungen tauchen fast wöchentlich auf – von Face Card, über Womp Womp bis hin zu „Dagestan“.

Solche Begriffe werden Teil eines Codes, den vor allem jüngere User sprechen – für Außenstehende oft unverständlich. Wer mithalten will, muss ständig dazulernen.