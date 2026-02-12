SWR zur Wahl: Die FDP muss draußen bleiben

Die Liberalen aus dem Kreis der Spitzenkandidaten auszuschließen, ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Zu einer spannenderen Frage äußert sich das Gericht nicht.
Früher, als es mit der SPD und der CDU noch zwei Volksparteien gab, und die FDP letztlich darüber entschieden hat, welche der beiden den Kanzler stellt, da war das politische Leben vergleichsweise einfach. Heute sind fünf Parteien im Landtag, sechs im Bundestag, und es können noch mehr werden. Sie alle brauchen Wahrnehmung, und die gibt es nach wie vor ganz klassisch bei Zeitungen, Fernsehsendern und Diskussionsveranstaltungen. Wer sich dabei benachteiligt sieht, zieht vor Gericht. Weil es immer mehr politische Akteure gibt, haben Gerichte vor den Wahlen immer mehr zu tun.