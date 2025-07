SWR: Wunder dauern etwas länger

1 Ein Gebäudeteil des Funkhauses des Südwestrundfunk SWR in der Neckarstraße in Stuttgart. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Spruch ziert so manche Bürowand: „Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.“ In diesem Fall hat das Wunder 27 Jahre gedauert: 1998 ist dem Süddeutschen Rundfunk (SDR) und dem Südwestfunk (SWF) mit der Fusion zum SWR etwas gelungen, was der ARD bis dahin kaum jemand zugetraut hätte. Kürzlich haben die Landtage von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen neuen Staatsvertrag für den SWR verabschiedet. Mit dem Abbau der letzten Doppelstrukturen, ein spätes Überbleibsel des Zusammenschlusses, findet die Fusion nun ihren endgültigen Abschluss. Einige der damit verbundenen Maßnahmen klingen sinnvoll: Die Direktorenposten der Landessender können eingespart werden, Gremien wie der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat sollen in Zukunft weniger Mitglieder haben. Allerdings wird auch die Zahl der Hörfunkwellen reduziert.