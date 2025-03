SWR Vokalensemble und Synfonieorchester: Eine Sinfonie mit Stimmen

1 Dirigent Pablo Heras-Casao Foto: imago/ZUMA Press/Oscar Gonzalez

SWR-Symphonieorchester und SWR-Vokalensemble musizieren Bruckners monumentale dritte Messe.











Klangwogen türmen sich auf, gewaltige Steigerungen. Da kommt es uns wieder in den Sinn, jenes Bild vom „erratischen Felsblock“, erfunden und viel benutzt angesichts der Unmöglichkeit, Bruckners Musik einzuordnen. Gemeinhin zielt das Felsblock-Klischee auf die Sinfonien. Doch das Werk, das beim Konzert des SWR-Symphonieorchesters am Donnerstagabend im Stuttgarter Beethovensaal erklang, gehört auch dazu. Bruckners dritte Messe in f-Moll türmt sich vor dem Publikum im Stuttgarter Beethovensaal nicht nur auf wie ein riesiges, schrundiges Gebirgsmassiv, sondern es ist in weiten Teilen rein instrumental gedacht. Gemeinsam mit dem Orchester produzieren etwa siebzig Sängerinnen und Sänger des SWR-Vokalensembles und des WDR-Rundfunkchores die von zahlreichen Wiederholungen getragenen gewaltigen Steigerungswellen, die wir von Bruckners Sinfonik kennen, und so erscheinen zumal die ersten beiden Sätze der Messe vor unseren Ohren als monumentale Klang-Monolithen. Die vier Vokalsolisten sind dabei kaum mehr als Stichwortgeber.