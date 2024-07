SWR versus „Cranko“-Regisseur: Was steckt hinter dem Rauswurf von Joachim Lang?

Was steckt hinter dem Rauswurf von Joachim Lang?

1 Regisseur Joachim Lang (rechts) mit Ballettstar Eric Gauthier bei einer Filmpremiere in Stuttgart: Die beiden haben mehrfach zusammengearbeitet. Foto: Klaus Schnaidt

Sollte der SWR nicht stolz sein, dass er einen Regisseur in den eigenen Reihen hat, dessen Film „Führer und Verführer“ gerade als Meisterwerk gefeiert wird und der bald „Cranko“ ins Kino bringt. Stattdessen wirft der Sender Joachim Lang raus. Was steckt dahinter?











Es ist die Geschichte eines unbequemen Mitarbeiters, der den Mund aufmachte, als eine Kollegin glaubhafte Beweise vorbrachte für den Vorwurf, ein Vorgesetzter habe sie sexuell belästigt. Sein Arbeitgeber, der SWR, so schien es, wollte den Fall unter den Teppich kehren. Joachim Lang wehrte sich dagegen, wurde degradiert, zog vor Gericht, bekam in allen Instanzen Recht. Der heute 64-Jährige blieb also beim Sender, der nun aber glaubt, ihn endgültig loswerden werden zu können: Die betriebsbedingte Kündigung sei leider unumgänglich, weil der Sparkurs dies verlange.