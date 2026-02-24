In der großen TV-Runde des SWR vor der Landtagswahl wird CDU-Landeschef Hagel emotional und grenzt sich scharf von der AfD ab. Was war der Grund?
Der CDU-Spitzenkandidat zur baden-württembergischen Landtagswahl, Manuel Hagel, hat eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. „Meine christdemokratische Partei wird mit der AfD Deutschland niemals koalieren oder kooperieren“, sagte Hagel am Abend in der Live-Sendung „Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?“ im SWR.