Kinderärzte fehlen, Kliniken stehen vor dem Aus und die Landtagswahl rückt näher: Welche Lösungen der Grünen-Spitzenkandidat für die Gesundheitsversorgung im Südwesten vorschlägt.
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat die Menschen in Baden-Württemberg auf weitere Einschnitte in der Krankenhauslandschaft vorbereitet. „Wir werden nicht jedes kleine Krankenhaus überall dauerhaft halten können“, sagte er am Abend in der Live-Sendung „Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?“ im SWR. Das gehöre auch in Wahlkampfzeiten zur Wahrheit dazu.